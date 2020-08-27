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Глас народа | На улице Кулакова в Пензе под иномаркой провалился асфальт

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На улице Кулакова в Пензе провалился асфальт. В образовавшуюся яму угодил автомобиль Suzuki. Видео, запечатлевшее последствия происшествия, появилось в соцсети «ВКонтакте».

«Время 14:35», - отметил автор кадров.

На них можно видеть легковушку, правое переднее колесо которой находится в провале в дорожном покрытии. По всей вероятности, ловушка возникла неожиданно для автомобилиста, объехать ее он не смог.

Провалы в асфальте в областном центре не являются редкостью. Так, 29 июля пензенцы сообщили о дыре, обнаружившейся на проспекте Победы около светофора на ЦНТИ. Изъян там появляется регулярно.

Аналогичная проблемная зона есть и у ТЦ «Олимп» на проспекте Строителей.

19 ноября 2019 года на улице Аустрина «Лада-Ларгус» свалилась в яму с кипятком, неожиданно образовавшуюся под колесами машины. Водитель и его пассажир погибли на месте.

Видео vk.com/sova_penza.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну что, будут взыскивать теперь с владельца автомобиля за ущерб, причиненный дорожному покрытию, плюс расходы на экспертизу и компенсацию за помехи дорожному движению.

Гость||

Это кара Божья или разгильдяйство администрации?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На улице Кулакова в Пензе провалился асфальт. В образовавшуюся яму угодил автомобиль Suzuki.
Там в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» положили новый щебёночно-мастичный асфальтв районе 2017 года.

Гость||

Надо там раскопать на метров 100 и посмотреть что там ни так

Имя: Гость
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