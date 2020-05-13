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Глас народа | На Западной Поляне в Пензе киоски стоят прямо на газоне

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В среду, 13 мая, в редакцию портала Penzainform.ru обратилась пензячка, проживающая в старой части микрорайона Западная Поляна - в пятиэтажке на улице Ленинградской.

«Добрый день. Хочу обратить ваше внимание на безобразные ларьки, которые поставили рядом у домов по адресам ул. Ленинградская, 11, и ул. Мира, 1. Эти давно закрытые «нестационарные торговые объекты» стоят среди берез и тополей прямо на газоне, словно выкинутые на обочину картонные коробки!» - поделилась женщина своими наблюдениями, подкрепив их фотоснимками.

В этой части улицы Ленинградской нет большого количества транспорта и пешеходов: с одной - стороны забор котельной, с другой - кирпичные хрущовки, чуть дальше - лицей № 55. Именно здесь сейчас идет обустройство тротуара и проезжей части.

«Делаются пешеходные дорожки и проезд вдоль котельной. Дети идут в школу мимо этого уродства. Нам говорят о том, что нужно благоустраивать, озеленять и украшать наш город, но посмотрите на это безобразие! Напротив, через дорогу, - памятник блокадникам Ленинграда, а вокруг этих «ящиков» - мусор и бутылки. Ведь были же у них владельцы, так почему администрации района и города не озаботятся тем, чтобы привлечь их к ответственности и заставить вывезти ставшие ненужными павильоны на свалку и утилизировать их должным образом?» - возмущается горожанка.

Женщина уверена: если сейчас дорожники положат асфальт, то киоски уже никогда не исчезнут с газона - они «врастут» в землю.

Она также напомнила о том, что в мэрии Пензы имеется управление содействию развитию малого и среднего предпринимательства, а также управление муниципального имущества, в ведении которого находятся нестационарные объекты торговли и их размещение на городской земле.

«Думаю, нашим чиновникам пора озаботиться тем, чтобы освободить газоны от таких «украшений», - считает пензячка.

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