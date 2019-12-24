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Глас народа | Пензячка раскритиковала скамейки на городских остановках

24.12.2019|12:45
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Во вторник, 24 декабря, жительница Пензы Марина обратилась в рубрику «Глас народа» с жалобой на удручающее состояние остановочных павильонов в городе.

«Фабрика игрушек». Остановка очень грязная, уверена, что 90% пензенских остановок в таком же состоянии. Почему за ними не ухаживают? Смысл тогда от этих скамеек?» - недоумевала Марина.

На присланной ею записи видно павильон, стены которого испещрены черными надписями, а лавочка покрыта то ли инеем, то ли пылью.

Летом и осенью в Пензе активно шли работы по замене конструкций. Старые остановки, в которых были расположены торговые точки, исчезли, потому что это не соответствовало действующему законодательству.

В общей сложности установили не менее 29 павильонов.

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Гость|24.12.2019 13:14|

penzainform.ru писал(a):

Почему за ними не ухаживают? Смысл тогда от этих скамеек?» - недоумевала Марина.
Как скажете, Марина. Спилим лавочки без вопросов, осметим, проторгуем муниципальный контракт и спилим.

Гость|24.12.2019 13:30|

Низко установлены.

Имя: Гость
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