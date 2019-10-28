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Общество | В Пензе на ул. Луначарского установят новые остановочные павильоны

28.10.2019|17:32
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В Пензе продолжается замена остановочных павильонов. Так, новые конструкции появятся на улице Луначарского у автовокзала и магазина «Стрела».

В старых остановочных павильонах были расположены торговые точки, что не соответствовало действующему законодательству. Коммерсант вел деятельность на основании договоров аренды с управлением муниципального имущества администрации Пензы.

«Индивидуальному предпринимателю была направлена претензия с указанием срока расторжения договоров аренды земельного участка», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В понедельник, 28 октября, павильоны с торговыми точками демонтировали.

В областном центре в общей сложности установили уже 29 павильонов. 14 октября две новые конструкции появились на остановках «Гусиловский рынок» на Карпинского и «Сосны» на Коннозаводской.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|28.10.2019 17:44|

Зачем меняете отличные павильоны на ужас

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