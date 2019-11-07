07.11.2019 | 16:36

Стройка на улице Кижеватова, 14а, стала местом для опасных игр подростков. Об этом в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщила горожанка.

Пензячка поделилась видеороликом, сделанным днем в четверг, 7 ноября. В кадр попало недостроенное здание высотой как минимум в семь этажей, наверху которого находятся трое подростков. «Сейчас прыгну!» - кричит один из мальчиков, подошедший к краю, а затем убегает.

«Неужели нельзя закрыть? Это уже опасно!» - возмутилась женщина. По ее словам, на заброшенной стройке постоянно играют подростки: сидят на краю здания, кидают вниз камни.

20 июня 2019 года несчастный случай во время похожих подростковых забав произошел в Каменском районе на территории усадьбы Воейкова. 13-летний мальчик отправился туда в компании друзей, забрался на второй этаж здания, вылез в окно, стал двигаться по металлическому карнизу и упал на землю. Он получил травмы и был госпитализирован.

В Пензе осенью 2016 года рискованные игры подростков на заброшенной стройке на улице Попова закончились трагедией. При падении с высоты погиб 14-летний школьник.