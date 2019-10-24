Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|24 окт 2019|09:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  71.70  |  $  64.50

Глас народа | Жительница Шуиста пожаловалась на непреодолимую лужу

24.10.2019|09:04
Печать

Жительница микрорайона Шуист Тамара Акопова сообщила в редакцию ИА «ПензаИнформ» о проблеме с дорогой. На проезжей части между частными домами в 4-м Колхозном проезде после дождя образуется настоящий пруд.

«Так невозможно жить... Огромнейшая лужа, старикам и детям по ней еле пройти, я молчу уже про мам с колясками», - пожаловалась горожанка.

По ее словам, лужа высыхает только летом, и то ненадолго. Осенью, когда осадки выпадают часто, дорога становится для местных жителей непреодолимым препятствием.

«Власти только обещают, но толку ноль», - констатировала пензячка.

Ранее замглавы администрации города Юрий Ильин, комментируя работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», отмечал: «В предыдущих годах мы концентрировались только на магистральных улицах, дорогах с интенсивным движением, в этом активно зашли в частный сектор, на те улицы, где асфальт не обновлялся на протяжении многих лет».

В 2020 году ремонт дорог в частном секторе намерены продолжить. Однако будут ли включены в план улицы на Шуисте, пока не известно.

0
0
0
0
 
Гость|24.10.2019 09:08|

крестным ходом по этой луже! И рассосется она по воле божей!

Гость|24.10.2019 09:10|

Ну явно же врёт, вон там по грязи справа можно мелкими прыжками перепрыгнуть ! Всё в норме, деревня на то и деревня.

Гость|24.10.2019 09:15|

Ща куча Попов с областей в пнз наехала,пусть пройдут крёстным,семиэтажным.

Гость|24.10.2019 09:19|

Радуйся, люди вообще без воды.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!