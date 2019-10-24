24.10.2019 | 09:04

Жительница микрорайона Шуист Тамара Акопова сообщила в редакцию ИА «ПензаИнформ» о проблеме с дорогой. На проезжей части между частными домами в 4-м Колхозном проезде после дождя образуется настоящий пруд.

«Так невозможно жить... Огромнейшая лужа, старикам и детям по ней еле пройти, я молчу уже про мам с колясками», - пожаловалась горожанка.

По ее словам, лужа высыхает только летом, и то ненадолго. Осенью, когда осадки выпадают часто, дорога становится для местных жителей непреодолимым препятствием.

«Власти только обещают, но толку ноль», - констатировала пензячка.

Ранее замглавы администрации города Юрий Ильин, комментируя работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», отмечал: «В предыдущих годах мы концентрировались только на магистральных улицах, дорогах с интенсивным движением, в этом активно зашли в частный сектор, на те улицы, где асфальт не обновлялся на протяжении многих лет».

В 2020 году ремонт дорог в частном секторе намерены продолжить. Однако будут ли включены в план улицы на Шуисте, пока не известно.