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Глас народа | На улице Ладожской больше полумесяца затоплена детская площадка

06.08.2019|12:19
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В рубрику «Глас народа» обратился житель Пензы Александр, рассказавший о коммунальной аварии во дворе дома № 162 на улице Ладожской в Запрудном.

«В ЖК «Новый город» на детской площадке 24 июля забил ключ... И он совсем не природного происхождения, а техногенного. Дело в том, что под детской площадкой проходят инженерные коммуникации и труба с холодной водой в очередной раз дала течь», - пояснил мужчина, уточнив, что такое происходит не впервые.

По его словам, директору управляющей компании, которая отвечает за данный многоквартирный дом, в тот же день сообщили о проблеме.

«Но с 24 июля воз и ныне там, и ключ все также бьет на детской площадке и подмывает грунт... Будем ждать очередных провалов земли и асфальта возле дома от этого родника. Может, директор данной УК прочитает данную статью или руководство города укажет ему на проблемы в его деятельности!» - заключил Александр.

По состоянию на вторник, 6 августа, ситуация так не сдвинулась с мертвой точки. Для чего нужна игровая зона, если который год летом она затоплена, непонятно.

Новость сообщил — Alex Bell
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Гость|06.08.2019 13:03|

а не вы ли выбераете себе управляющих ?

Гость|06.08.2019 13:20|

который год..надо было совгиру нагибать раком..а не целовать в опу..

Имя: Гость
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