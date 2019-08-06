06.08.2019 | 12:19

В рубрику «Глас народа» обратился житель Пензы Александр, рассказавший о коммунальной аварии во дворе дома № 162 на улице Ладожской в Запрудном.

«В ЖК «Новый город» на детской площадке 24 июля забил ключ... И он совсем не природного происхождения, а техногенного. Дело в том, что под детской площадкой проходят инженерные коммуникации и труба с холодной водой в очередной раз дала течь», - пояснил мужчина, уточнив, что такое происходит не впервые.

По его словам, директору управляющей компании, которая отвечает за данный многоквартирный дом, в тот же день сообщили о проблеме.

«Но с 24 июля воз и ныне там, и ключ все также бьет на детской площадке и подмывает грунт... Будем ждать очередных провалов земли и асфальта возле дома от этого родника. Может, директор данной УК прочитает данную статью или руководство города укажет ему на проблемы в его деятельности!» - заключил Александр.

По состоянию на вторник, 6 августа, ситуация так не сдвинулась с мертвой точки. Для чего нужна игровая зона, если который год летом она затоплена, непонятно.