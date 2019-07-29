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Глас народа | На Олимпийской аллее зреет конфликт между пешеходами и велосипедистами

29.07.2019|09:15
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Утром в понедельник, 29 июля, в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» поступило письмо от горожанки, которая таким образом надеется достучаться до велосипедистов всего областного центра. Речь идет об Олимпийской аллее и правилах ее посещения.

«Помогите, пожалуйста, быть услышанной! У нас в городе в главном, любимом месте отдыха горожан есть большая проблема: по центральной аллее носятся велосипедисты и молодежь на самокатах. А ведь она, на минуточку, пешеходная!

Это указано и в правилах посещения аллеи со стороны «Дизель-Арены», и с помощью соответствующего знака с противоположной стороны. Но то ли у нас полгорода невменяемые, то ли по старой привычке, когда на центральной аллее была полоса для велосипедистов, они продолжают по ней носиться.

Страшно идти! Но если у меня хотя бы есть шанс увернуться-отпрыгнуть, то каково детям, старикам? Должен быть какой-то выход из ситуации, пока не дошло до серьезных столкновений!» - написала женщина.

В качестве варианта она предложила расставить на центральной, пешеходной аллее через каждые 50 метров таблички, указывающие на запрет передвижения на велосипеде или самокате.

Кстати, многие пензенцы разделяют недовольство горожанки. Вот какие сообщения они оставили на форуме penzainform.ru: «Олимпийка и круговая трасса - не пешеходные аллеи. Они для бегунов, роллеров, велисов. А для пешеходов и мамочек - центральная аллея», «Велосипедисты на пешеходной - читать же они не умеют!», «Мамки там как раз нормальные. На меня вчера двухметровый мужик на велике наехал!», «Велосипедистов уберите! Взрослые дядьки 100 км в час едут», «На аллее повесили баннер, где велосипедная зона и зона для пешеходов. Все подходят, изучают и продолжают ехать на велосипедах по пешеходной зоне. Ну кто-нибудь, разъясните им, где какая зона!»

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Гость|29.07.2019 09:51|

Да на центральной совсем асфальт плохой,не видел что бы там кто то носился,а вот мелкие ездят.Так и на круговой полно пешеходов,более того полно собачников,полно пешеходов с детьми которые свободно перемещаются по всей ширине трассы.Пусть на другой стороне выгуливаются в учительском сквере,парке Белинского .

Гость|29.07.2019 09:53|

Велопатруль ГИБДД туда

Гость|29.07.2019 10:03|

Вы таки почему думаете, что велосипедисты/пешеходы/самокатчики/собачники будут соблюдать правила на аллее?

По всему городу бардак на во дворах и дорогах (парковки, манера вождения, про "поворотники" так отдельный разговор), а здесь что заповедник? Или в пункте проката мозги меняют на "гейропейские", почему вы думаете что буртас привыкший игнорировать правила на улице, будет соблюдать их на аллее?

Поентому нужно:

1. Установить бордюры на аллее (везде где тока можно).

2. "Лежачих полицейских" через каждые 50м на центральной аллее.

3. Замостить гранитной плиткой пешеходную зону.

Гость|29.07.2019 10:11|

Велосипедисты велосипедистами, но вот то, что на Олимпийской аллее до сих пор нет БОРДЮРОВ, это непорядок!

Гость|29.07.2019 10:13|

Велосипедисты ведут себя так везде. И на дорогах, и на тротуарах. Надо к ним принимать более жесткие меры.

Гость|29.07.2019 10:15|

Там на аллею знак "Грузовым запрещено" случайно не стоит? Не знаете? На КамАЗе надо проехать, мне так ближе...

Дмитрий Н. Мотовилов|29.07.2019 10:19|

Гость писал(a):

Велопатруль ГИБДД туда
Еду по олимпийской велоаллее на велосипеде. Впереди крепкий пешахид, он только что подъехал на БМВ размять свои булки, шествует посередине аллеи, а не по левой обочине.

Звоню ему в спину, чтоб под колесо не прыгнул. Он оглядывается, и вместо обочины начинает спокойно и нарочито перегораживать своей крепкой спиной мне дорогу. Подчёркиваю, не мечется как курица в юбке, а спокойно и нарочито закрывает мне проезд .

Не торопясь и намеренно. Демонстрирует свою мощь и ложный "приоритет" в полосе. Я чуть не упал и не наехал на придурка.

Гость|29.07.2019 10:20|

Где Курчатов, всех лишить великов

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