29.07.2019 | 09:15

Утром в понедельник, 29 июля, в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» поступило письмо от горожанки, которая таким образом надеется достучаться до велосипедистов всего областного центра. Речь идет об Олимпийской аллее и правилах ее посещения.

«Помогите, пожалуйста, быть услышанной! У нас в городе в главном, любимом месте отдыха горожан есть большая проблема: по центральной аллее носятся велосипедисты и молодежь на самокатах. А ведь она, на минуточку, пешеходная!

Это указано и в правилах посещения аллеи со стороны «Дизель-Арены», и с помощью соответствующего знака с противоположной стороны. Но то ли у нас полгорода невменяемые, то ли по старой привычке, когда на центральной аллее была полоса для велосипедистов, они продолжают по ней носиться.

Страшно идти! Но если у меня хотя бы есть шанс увернуться-отпрыгнуть, то каково детям, старикам? Должен быть какой-то выход из ситуации, пока не дошло до серьезных столкновений!» - написала женщина.

В качестве варианта она предложила расставить на центральной, пешеходной аллее через каждые 50 метров таблички, указывающие на запрет передвижения на велосипеде или самокате.

Кстати, многие пензенцы разделяют недовольство горожанки. Вот какие сообщения они оставили на форуме penzainform.ru: «Олимпийка и круговая трасса - не пешеходные аллеи. Они для бегунов, роллеров, велисов. А для пешеходов и мамочек - центральная аллея», «Велосипедисты на пешеходной - читать же они не умеют!», «Мамки там как раз нормальные. На меня вчера двухметровый мужик на велике наехал!», «Велосипедистов уберите! Взрослые дядьки 100 км в час едут», «На аллее повесили баннер, где велосипедная зона и зона для пешеходов. Все подходят, изучают и продолжают ехать на велосипедах по пешеходной зоне. Ну кто-нибудь, разъясните им, где какая зона!»