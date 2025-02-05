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Политика

Олег Денисов рассказал, что планирует сделать на посту главы Пензы

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В среду, 5 февраля, на внеочередной сессии городской думы временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов, являющийся кандидатом на пост главы, представил депутатам свою программу и ответил на вопросы.

Олег Денисов рассказал, что считает важным в работе руководителя города.

Один из основных моментов - благоустройство. Нужно асфальтировать внутридворовые проезды и тротуары, заниматься зонами отдыха: скверами и парком Белинского, территорией около пруда рядом с больницей № 6. Также чиновник пообещал планомерно работать над городским озеленением.

Еще одна важная задача - обеспечить стабильность и развитие инженерной инфраструктуры. «Большинство проектов требуют командной работы и четкого взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями», - подчеркнул Олег Денисов.

Необходимо развивать партнерство с бизнесом во благо города. Сейчас в Пензе более 28 тысяч субъектов предпринимательства и 32 тысячи самозанятых. «Каждый четвертый занят в собственном бизнесе. Считаю важным сконцентрировать усилия на создании максимально комфортных условий для его ведения», - заявил Денисов. Он пообещал оказывать поддержку местным производителям и выразил готовность содействовать им в подборе локаций для ведения бизнеса. «Готов вести открытый диалог как с крупными производителями, так и с малыми предприятиями, совместно находить решение проблем», - добавил чиновник. По его словам, важно развивать партнерство и с некоммерческим сектором.

Следующий приоритет - выстраивание эффективной коммуникации и обратной связи с людьми. «Лично веду аккаунты в ВК и ОК, где каждый сможет оставить комментарий и получить ответ. Появится и канал в Telegram. Планирую восстановить выездные встречи с жителями микрорайонов», - рассказал Олег Денисов.

Один из пунктов его программы называется так: «Инициатива каждого - общий успех». Чиновник отметил, что большую популярность при принятии управленческих решений приобретают практики инициативного бюджетирования, когда жители предлагают проекты и сами контролируют процесс их воплощения в жизнь. Он указал на необходимость реального участия граждан в самоуправлении.

Среди других приоритетов Олега Денисова - забота о семьях героев СВО, формирование бережного отношения к культурным традициям, забота о благополучии семей, создание здоровьесберегающей среды (доступных условий для занятий спортом).

Последний пункт программы чиновника касался городского бюджета: он должен быть эффективным и рациональным. Олег Денисов планирует принять меры по повышению уровня собираемости платежей, расширить налогооблагаемую базу по имущественному налогу, повысить эффективность управления земельными участками и др. «Главная задача - обеспечение средств для решения вопросов местного значения», - заключил он.

Единственной соперницей Олега Денисова является заместитель заведующей детским садом № 23 Мария Комарова. Депутаты голосованием определят, кто получит пост.

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