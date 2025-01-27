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Политика

На конкурс по отбору кандидатов на пост главы Пензы подано 2 заявки

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Конкурс по отбору кандидатов на пост главы Пензы состоится: на него подано больше одной заявки.

До 15:30 пятницы, 24 января, единственным участником был Олег Денисов, временно исполняющий полномочия главы города. Он представил пакет документов 27 декабря.

Однако до конца дня 24-го числа еще один кандидат подал заявку. Его имя пока не называется.

28 января состоится заседание конкурсной комиссии по рассмотрению документов от двух претендентов на пост.

Сама процедура конкурса назначена на 30-е число. Она начнется в 14:00 в администрации Пензы (площадь Маршала Жукова, 4). Результаты в этот же день направят в городскую думу.

«Далее кандидаты представят свои программы на сессии Пензенской городской думы восьмого созыва в начале февраля текущего года. Путем голосования будет определено, кто займет должность главы города», - уточнили в мэрии.

Пост главы Пензы стал вакантным после того, как в октябре Александр Басенко по собственному желанию досрочно сложил полномочия.

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