В управлении муниципального имущества сменилось руководство

30.01.2025 | 17:13

В Управлении муниципального имущества Пензы вновь сменилось руководство. Пост начальника покинула Елена Веселова, работавшая с конца октября 2024 года.

«Последний день работы Елены Александровны в должности - 10 января, она написала заявление по соглашению сторон», - уточнили в администрации Пензы.

С 13 января ведомство возглавляет (с приставкой «и. о.») Надежда Гончарова. До Веселовой она на протяжении нескольких месяцев руководила структурой, выйдя из заместителей.

До этого в статусе исполняющей обязанности более года фигурировала другой зам - Марина Литвинова (она и сейчас является заместителем), перед ней и. о. начальника была зам Светлана Моисеева (среди заместителей и руководителей отделов ведомства она больше не значится).

С 2021 года до августа 2023-го управление возглавляла Мария Почевалова. Она оставила пост по соглашению сторон.

В конце сентября губернатор Олег Мельниченко потребовал детально изучить деятельность ряда муниципальных предприятий Пензы и принять кадровые решения в отношении руководящего состава для наведения порядка.

25 октября председатель гордумы Денис Соболев при обсуждении судьбы МУП «Пензенские бани» сообщил, что оргвыводы сделаны и все, кто занимался руководством и координацией работы предприятия, уволены.

«Начиная с руководителя МУПа, начальника управления муниципальным имуществом и заместителя главы администрации Пензы по экономике. Ни одного из этих людей в администрации больше нет», - заявил он тогда.