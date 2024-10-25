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Политика

В управлении муниципального имущества сменилось руководство

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В Пензе назначили и. о. начальника управления муниципального имущества. Им стала Елена Веселова. Информация размещена на сайте городской администрации.

Прежде Веселова занимала должность заместителя начальника отдела учета и распоряжения областным имуществом регионального департамента государственного имущества.

До нее УМИ на протяжении нескольких месяцев руководила Надежда Гончарова, вышедшая из заместителей.

В конце сентября губернатор Олег Мельниченко потребовал детально изучить деятельность ряда муниципальных предприятий Пензы и принять кадровые решения в отношении руководящего состава для наведения порядка.

С тех пор уже сменились директора МУП «Пензенские бани» (вместо Михаила Брюханова назначена Светлана Моисеева, она пока и. о.) и МУП по очистке города (его после ухода Юлии Ляпиной возглавил Станислав Грошев).

В пятницу, 25 октября, председатель гордумы Денис Соболев при обсуждении судьбы МУП «Пензенские бани» сообщил, что оргвыводы сделаны и все, кто занимался руководством и координацией работы предприятия, уволены.

«Начиная с руководителя МУПа, начальника управления муниципальным имуществом и заместителя главы администрации Пензы по экономике. Ни одного из этих людей в администрации больше нет», - заявил он.

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