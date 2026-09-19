Губернатор Олег Мельниченко проголосовал на выборах

Политика

Губернатор Олег Мельниченко проголосовал на выборах
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В субботу, 19 сентября, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проголосовал на выборах. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

«Сегодняшний день начал с посещения своего избирательного участка. Гражданский долг исполнил», - написал Мельниченко.

Губернатор Олег Мельниченко проголосовал на выборах

Он отметил, что эти выборы проходят в условиях беспрецедентного давления на России со стороны западных стран, а также специальной военной операции.

Губернатор Олег Мельниченко проголосовал на выборах

«Несмотря на все сложности, мы продолжаем добросовестно трудиться: благоустраиваем города и села, строим дороги и школы, воспитываем детей, помогаем старшему поколению», - подчеркнул глава региона.

Губернатор Олег Мельниченко проголосовал на выборах

Жители Пензенской области выбирают губернатора и депутатов Госдумы РФ девятого созыва. В ряде населенных пунктов также голосуют за кандидатов в представительные органы местного самоуправления. В Сурском крае работают 939 участковых избирательных комиссий и 33 территориальные комиссии.

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