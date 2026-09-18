Олег Мельниченко подарил Оксане Лут зерно урожая 1237 года

Политика

Олег Мельниченко подарил Оксане Лут зерно урожая 1237 года
Печать
Max

Губернатор Олег Мельниченко по случаю визита министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут в Пензенскую область вручил ей сувенир - мешочек с зерном урожая 1237 года.

Олег Мельниченко подарил Оксане Лут зерно урожая 1237 года

«Оно удивительным образом сохранилось в зерновой яме на территории Золотаревского городища - памятника археологии, который продолжают изучать пензенские специалисты.

Хотелось бы, чтобы этот плод земли, который является частицей нашей истории, стал для Оксаны Николаевны напоминанием о глубоких корнях земледелия в пензенском крае и благородном труде наших аграриев», - написал Олег Мельниченко в соцсетях.

Олег Мельниченко подарил Оксане Лут зерно урожая 1237 года

Оксана Лут поблагодарила губернатора и призналась, что такого ей никто никогда не дарил.

Олег Мельниченко подарил Оксане Лут зерно урожая 1237 года

Министр сельского хозяйства РФ посетила регион 18 сентября. На рабочей встрече губернатор проинформировал ее о ходе уборочной кампании в Пензенской области, планах по увеличению экспорта сельхозпродукции и подготовке кадров для АПК.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
визит губернатор министр
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!