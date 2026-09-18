Олег Мельниченко подарил Оксане Лут зерно урожая 1237 года

Губернатор Олег Мельниченко по случаю визита министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут в Пензенскую область вручил ей сувенир - мешочек с зерном урожая 1237 года.

«Оно удивительным образом сохранилось в зерновой яме на территории Золотаревского городища - памятника археологии, который продолжают изучать пензенские специалисты.

Хотелось бы, чтобы этот плод земли, который является частицей нашей истории, стал для Оксаны Николаевны напоминанием о глубоких корнях земледелия в пензенском крае и благородном труде наших аграриев», - написал Олег Мельниченко в соцсетях.

Оксана Лут поблагодарила губернатора и призналась, что такого ей никто никогда не дарил.

Министр сельского хозяйства РФ посетила регион 18 сентября. На рабочей встрече губернатор проинформировал ее о ходе уборочной кампании в Пензенской области, планах по увеличению экспорта сельхозпродукции и подготовке кадров для АПК.