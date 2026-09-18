На избирательные участки в регионе пришло более 166 000 человек

По данным на 15:00 пятницы, 18 сентября, в Пензенской области явка на выборы составила 16,93%, проголосовало 166 334 избирателя. Соответствующую информацию опубликовал региональный избирком.

Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 три дня подряд - 18, 19 и 20-го числа.

Граждане выбирают губернатора и депутатов Госдумы РФ девятого созыва. В ряде населенных пунктов жители также голосуют за кандидатов в представительные органы местного самоуправления.

Зарегистрированная численность избирателей в Пензенской области на 1 июля 2026 года - 992 141.

Ранее сообщалось, что на выборах будут работать 939 участковых избирательных комиссий, а также 33 территориальные комиссии.