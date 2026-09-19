В Пензенской области во второй день выборов явка составила 47%

По данным регионального избиркома, на 20:00 субботы, 19 сентября, в Пензенской области явка на выборы составила 47,89%.

Во второй день проголосовали 470 904 избирателя.

Участки продолжат работать 20 сентября с 8:00 до 20:00. Затем подведут итоги голосования.

Жители региона выбирают губернатора и депутатов Госдумы РФ девятого созыва. В ряде населенных пунктов также голосуют за кандидатов в представительные органы местного самоуправления.

Зарегистрированная численность избирателей в Пензенской области на 1 июля 2026 года - 992 141 человек.