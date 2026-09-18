Стартовали выборы губернатора и депутатов Госдумы

В 8:00 пятницы, 18 сентября, в Пензенской области стартовали выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва и губернатора.

В ряде населенных пунктов жители также будут голосовать за кандидатов в представительные органы местного самоуправления.

Так, пройдут выборы депутатов в собрания представителей Каменского и Сердобского районов, довыборы в городскую думу Пензы, собрания представителей Кузнецка, Никольска и Сурска, комитеты местного самоуправления Сосновоборска, Вачелайского, Еремеевского и Маркинского сельсоветов Сосновоборского района, Шемышейки, Усть-Узинского сельсовета Шемышейского района, Сосновского и Вертуновского сельсоветов Бековского района, Грабовского и Кижеватовского сельсоветов Бессоновского района, Лопатинского сельсовета Лопатинского района, Малосердобинского сельсовета Малосердобинский района, Вьюнского сельсовета Наровчатского района, Новопятинского и Верхнеломовского сельсоветов Нижнеломовского района, Новотолковского сельсовета Пачелмского района, Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района, Яснополянского сельсовета Кузнецкого района.

Всего работает 939 избирательных участков, 223 из них - в Пензе.

Участки будут открыты 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00.

Зарегистрированная численность избирателей в Пензенской области на 1 июля 2026 года - 992 141.

Ранее стало известно, что на каждом участке будет дежурить сотрудник МЧС, а для обеспечения порядка в дни голосования задействуют более 3 700 полицейских, свыше 120 росгвардейцев и более 2 000 волонтеров из организаций, связанных с правоохранительной деятельностью.