В Пензе сменилось руководство нескольких МУПов

17.10.2024 | 17:31

В Пензе меняется руководство муниципальных предприятий. Об этом свидетельствуют данные официального сайта городской администрации.

Так, пост директора МУП «Пензенские бани» покинул Михаил Брюханов. Он занимал эту должность с 27 сентября 2023 года. И. о. руководителя сейчас назначена Светлана Моисеева.

МУП по очистке города возглавил Станислав Грошев. До него предприятием короткое время управляла Юлия Ляпина, после ухода которой и. о. директора стала Ирина Околелова.

В МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» и. о. директора стал Владислав Бадин. Его предшественники - Николай Москаленко и Любовь Краснощекова.

В конце сентября губернатор Олег Мельниченко потребовал детально изучить деятельность ряда муниципальных предприятий Пензы. Одно из его поручений касалось МУП по очистке города. Глава региона поставил задачу счетной палате провести проверку. «Выверните все наружу», - подчеркнул он.

Другое поручение относилось к МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации». «Там все это ваше «ОГСАГиТИ» разогнать надо! Мне - предложение по замене руководящего состава, кого мы быстренько оттуда провожаем и кого туда назначаем для того, чтоб навести порядок. Аналогично - по комитету по управлению имуществом», - заявил тогда Мельниченко.