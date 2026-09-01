Назначен руководитель областного следственного управления СКР

Руководителем Следственного управления СКР по Пензенской области стал Андрей Фишман. Соответствующий указ был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого (с 25 апреля 2025 года) Фишман возглавлял аналогичное управление по Кабардино-Балкарской Республике.

«Андрей Михайлович в 2004 году закончил Саратовскую государственную академию права. В 2004 году начал службу в должности следователя прокуратуры Саратовской области. С 2007 года проходил службу в органах Следственного комитета при прокуратуре России по Саратовской области, где занимал должности референта отдела процессуального контроля, руководителя Вольского межрайонного следственного отдела. С 2011 года служил в органах СКР по Саратовской области, занимая должности руководителя Вольского межрайоного следственного отдела, а затем Ленинского следственного отдела по г. Саратову.

С 2019 года проходил службу в центральном аппарате Следственного комитета России в должности старшего инспектора организационно-статистического управления Главного следственного управления Следственного комитета РФ, с 2021 по 2024 год - в должности руководителя шестого отдела управления контроля за следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации и с 2024 по 2025 год - в должности руководителя пятого отдела (зонального) управления контроля за следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ», - сообщается на сайте kbr.sledcom.ru.

Предыдущим руководителем пензенского управления был Владимир Игнатенков, занявший пост в марте 2023-го (вначале - с приставкой «и. о») и покинувший его в марте 2026-го.