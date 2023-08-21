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Политика

Два руководителя в мэрии Пензы отработали последний день

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Понедельник, 21 августа, стал последним рабочим днем для двух чиновниц в администрации Пензы. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили в пресс-службе.

Должности покинули начальник Управления градостроительства и архитектуры Пензы Татьяна Жукова и начальник Управления муниципального имущества города Мария Почевалова.

Татьяна Викторовна ушла в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, Мария Викторовна написала заявление об увольнении по соглашению сторон.

«Исполнять обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры будет Кулагина Жанна Владимировна (начальник юридического отдела), начальника управления муниципального имущества - Моисеева Светлана Евгеньевна (заместитель начальника)», - сообщили в администрации.

Ранее из администрации Пензы уволился замглавы по городскому хозяйству Руслан Тинчурин. 14 августа он отработал последний день.

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