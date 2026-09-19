В Пензенской области проголосовали почти 400 000 избирателей

По данным на 15:00 субботы, 19 сентября, в Пензенской области явка на выборы составила 40,17%, сообщили в региональном избиркоме.

Проголосовали 394 895 избирателей.

Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 19-го, а также 20-го числа.

Жители области выбирают губернатора и депутатов Госдумы РФ девятого созыва. В ряде населенных пунктов жители, кроме того, голосуют за кандидатов в представительные органы местного самоуправления.

Зарегистрированная численность избирателей в регионе на 1 июля 2026 года - 992 141 человек.