18 сентября в регионе откроются 939 избирательных участков

В Пензенской области на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и губернатора будут работать 939 участковых избирательных комиссий, а также 33 территориальные комиссии. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Александр Синюков.

Избирательные участки будут открыты 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00.

Во время голосования будут работать наблюдатели - их вправе назначить каждая партия, зарегистрировавшая федеральный список кандидатов, каждый кандидат, зарегистрированный по одномандатному избирательному округу, а также субъекты общественного контроля (Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов РФ).

«Всего было заявлено 3 722 кандидата в наблюдатели», - уточнил Александр Синюков.

С 18 по 20 сентября в регионе состоятся выборы депутатов Госдумы РФ, губернатора, Собраний представителей Каменского и Сердобского районов, а также дополнительные выборы депутатов Пензенской городской думы, представительных органов четырех городских поселений и муниципальных образований в 16 сельских поселениях.

Ранее стало известно, что на каждом участке будет дежурить сотрудник МЧС, а для обеспечения порядка в дни голосования задействуют более 3 700 полицейских, свыше 120 росгвардейцев и более 2 000 волонтеров из организаций, связанных с правоохранительной деятельностью.