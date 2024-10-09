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Политика

Юлию Ляпину исключили из управленческой команды области

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Юлия Ляпина исключена из состава управленческой команды Пензенской области. Соответствующее распоряжение 7 октября подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Последнее место работы Ляпиной - МУП по очистке г. Пензы, который она возглавила в сентябре. Сейчас, согласно данным на сайте городской администрации, обязанности директора исполняет предыдущий руководитель Ирина Околелова.

Перед этим Юлия Ляпина почти полтора года занимала пост заместителя главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства. На ее место пришла Дарья Просточенко.

В целом в мэрии Ляпина работала с 2005-го. Начинала с должности специалиста первой категории отдела делопроизводства и хозяйственного обеспечения. Затем была заместителем начальника управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам.

В январе 2015-го ее назначили начальником управления муниципального имущества администрации города, а в декабре 2017-го она возглавила управление транспорта и связи.

В ноябре 2022 года Ляпина получила должность начальника управления экономического развития администрации города.

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Источник — фото администрации г. Пензы
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