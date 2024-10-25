Названы меры по спасению МУП «Пензенские бани» от банкротства

25.10.2024 | 11:24

3 млн 528 тыс. рублей будет выделено из городского бюджета в качестве субсидии МУП «Пензенские бани» в целях предупреждения его банкротства.

На сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 25 октября, председатель Денис Соболев рассказал о перспективах предприятия.

«Последние 3 недели мы очень плотно занимаемся этим вопросом. Да, действительно, ситуация финансовая МУП «Пензенские бани» непростая, мягко говоря, но поправимая. Что делать, я могу рассказать. Мы провели полный анализ финансово-хозяйственной деятельности МУПа. Возможности для выведения его как минимум в безубыточное состояние, чтобы оно работало в ноль, есть, для этого нужно провести некоторые организационно-штатные мероприятия. Они уже начаты», - сообщил Денис Соболев.

По словам председателя гордумы, увеличена стоимость договоров аренды имущества, которое находится у МУП «Пензенские бани» - ранее оно сдавалось по заниженной цене. Уже это позволит уменьшить на треть убыток, который по году образуется от деятельности МУПа.

«Сейчас решается вопрос по бане на улице Циолковского. Там есть административное здание, которое, по сути, не используется особо, и есть предложения-варианты сдавать это имущество в аренду», - обозначил Денис Соболев вторую меру по спасению МУПа.

Третья - отказ от предоставления прачечных услуг, так как это направление приносит убытки.

«Даже реализация вот этих 3 вещей, которые я сказал, уже позволит вывести деятельность МУПа в состояние безубыточности. Помимо этой (на Циолковского. - Прим. ред.), есть другие бани, где можно также эти вопросы проработать. Я думаю, с МУП «Пензенские бани» будет все в порядке. И тем более это не просто МУП, это определенный стратегический ресурс на случай разных непредвиденных обстоятельств. Поэтому допустить его банкротства мы не можем», - заявил председатель гордумы.

Депутат Алексей Шуварин отметил, что ситуация, когда в результате «эффективного» управления МУПом город вынужден тратить из бюджета 3,5 млн рублей на спасение предприятия от банкротства, пугает.

«3,5 - это деньги налогоплательщиков. На мой взгляд, такая ситуация не должна проходить бесследно для лиц, которые довели предприятие до такого состояния. Должны быть сделаны оргвыводы», - подчеркнул депутат.

По словам Дениса Соболева, такие выводы уже сделаны: все, кто занимался руководством и координацией работы МУП «Пензенские бани», уволены. «Начиная с руководителя МУПа, начальника управления муниципальным имуществом и заместителя главы администрации Пензы по экономике. Все оргвыводы сделаны, ни одного из этих людей в администрации больше нет», - уточнил председатель гордумы.

Депутат Александр Смирнов напомнил, что тарифы на услуги МУП «Пензенские бани» были утверждены в 2020 году, и выразил мнение, что пришло время их пересмотреть. «Если мы хотим, чтобы наши предприятия не уходили в банкротство», - пояснил он.

Денис Соболев сообщил: решение о повышении тарифов уже принято.