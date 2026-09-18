В Пензенской области явка на выборы в первый день составила 28,07%

В пятницу, 18 сентября, явка на выборы в Пензенской области составила 28,07%. Проголосовали 275 902 избирателя. Соответствующую информацию опубликовал региональный избирком.

Участки открылись в 8:00 и закрылись в 20:00. В таком режиме они будут работать еще 2 дня - 19 и 20-го числа.

Жители региона выбирают губернатора и депутатов Госдумы РФ девятого созыва. В ряде населенных пунктов также голосуют за кандидатов в представительные органы местного самоуправления.

Зарегистрированная численность избирателей в Пензенской области на 1 июля 2026 года - 992 141.

Ранее сообщалось, что на выборах будут работать 939 участковых избирательных комиссий, а также 33 территориальные комиссии.