Оксана Лут отметила успехи региона в сельском хозяйстве

Уборочная кампания в Пензенской области идет динамично благодаря поддержке Минсельхоза России в части обеспечения ГСМ. Об этом губернатор Олег Мельниченко сообщил министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут во время рабочей встречи в пятницу, 18 сентября. Она посещает ключевые объекты пензенского агропромышленного комплекса.

«На данный момент убрано уже 90% площадей зерновых и зернобобовых культур. Намолочено более 2,6 млн тонн зерна. Выходим на запланированные показатели», - написал губернатор в соцсетях.

По словам Оксаны Лут, успехи Пензенской области в растениеводстве, животноводстве и переработке сельхозпродукции заметны в масштабах страны. Регион входит в пятерку лидеров по объему производства молока, здесь работают крупные агропредприятия с хорошим генетическим потенциалом поголовья.

«Перед нами стоят задачи по дальнейшему наращиванию объемов, а также по увеличению экспорта сельхозпродукции - в прошлом году объемы поставок превысили целевые показатели», - сообщил Олег Мельниченко.

Губернатор проинформировал Оксану Лут о подготовке кадров для АПК. Так, на базе Пензенского государственного аграрного университета планируется создать аналитический испытательный центр, способный проводить исследования на уровне мировых стандартов. В школах региона открыто порядка 20 профильных агроклассов. Для Башмаковского техникума сельского хозяйства и пищевой промышленности, где уже отремонтировали спортзал, возводят новое общежитие.

«Продолжим выстраивать сквозную систему подготовки и углублять взаимосвязь образовательных учреждений с работодателями, чтобы обеспечить пензенские предприятия квалифицированными специалистами», - подытожил Олег Мельниченко.