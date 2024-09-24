Губернатор потребовал проверить деятельность ряда МУПов Пензы

24.09.2024 | 15:51

Несколько пензенских МУПов ждут проверки. Соответствующие поручения дал губернатор Олег Мельниченко во вторник, 24 сентября.

Одно из них касалось МУП по очистке города, которое недавно возглавила бывший заместитель главы администрации по экономике и развитию предпринимательства Юлия Ляпина.

Губернатор поставил задачу проверить МУП счетной палате. «Выверните все наружу, полностью [проведите] проверку его деятельности», - подчеркнул глава региона.

Другое поручение касалось МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации». «Там все это ваше «ОГСАГиТИ» разогнать надо! Мне - предложение по замене руководящего состава, кого мы быстренько оттуда провожаем и кого туда назначаем для того, чтоб навести порядок. Аналогично - по комитету по управлению имуществом», - заявил Олег Мельниченко.

Он добавил, что уже дал соответствующие поручения председателю городской думы Денису Соболеву.

«Заканчивайте! Для Воронкова все закончилось уголовным делом, тоже меня не слышал. Вы не сможете - я все эти игры сам прекращу при помощи правоохранительных органов», - предупредил губернатор чиновников.