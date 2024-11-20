Вадим Супиков принял участие в заседании профильных комитетов

20.11.2024 | 17:44

В среду, 20 ноября, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков принял участие в заседании комитетов по государственному строительству, вопросам местного самоуправления и информационной политике, по здравоохранению и социальной политике, по образованию, культуре и спорту.

«Депутаты продолжили работу по актуализации регионального законодательства. На заседании рассмотрен блок проектов законов, предложенных в новой редакции с учетом новелл федерального законодательства. В их числе - о патриотическом воспитании, взаимодействии органов власти со студотрядами, помощи гражданам в жилищной сфере. Единогласную поддержку получил законопроект о повышении размера выплат на содержание детей-сирот», - отметил Вадим Супиков.

Кроме того, к принятию на очередной сессии в первом чтении рекомендованы законопроекты о бюджетах Пензенской области на 2025-2027 годы и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области на аналогичный период. Одобрено внесение изменений в бюджеты региона и ТФОМС на 2024-2026 годы.

Парламентарии решили включить в повестку проекты нормативных правовых актов, регулирующих вопросы государственной гражданской службы и осуществления местного самоуправления, реализации в Пензенской области Жилищного кодекса РФ и федерального закона «О противодействии коррупции».

Рекомендованы к утверждению поправки к постановлению о наградах Законодательного собрания, а также изменения в составе Молодежного парламента.

Помимо прочего, на заседании рассмотрели вопрос о совершенствовании миграционных процессов. Депутаты ознакомились с информацией о миграционной обстановке в регионе за январь-октябрь 2024 года, основных направлениях занятости трудовых мигрантов, мероприятиях по противодействию незаконной миграции, профилактике правонарушений с участием иностранных граждан.