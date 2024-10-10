Пензенцы два года ведут в Запорожье восстановительные работы

10.10.2024 | 15:37

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко продолжил рабочую поездку в новые регионы в Токмакском и Пологовском муниципальных округах Запорожья.

«Районы находятся на линии боевого соприкосновения, но там идет работа по восстановлению социально значимых объектов. Подшефные территории заметно изменились к лучшему, и в этом большая заслуга делегации Пензенской области, которая трудится там с 2022 года. Только в текущем году с опережением сроков восстановили 13 объектов», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

По его словам, недавно при участии пензенцев закончили ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации в школе села Чапаевка. Учебное заведение не действовало 2 года, но скоро в нем начнутся уроки.

«Чтобы помочь наладить здесь мирную жизнь, наши земляки трудятся в круглосуточном режиме», - подчеркнул пензенский губернатор.

За год они восстановили артезианские скважины, водопроводы, канализационно-насосные станции, школу, дворец спорта, МФЦ. Все сделали с опережением сроков.

Олег Мельниченко встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Тот высоко оценил труд пензенцев.

«Обсудили с Евгением Витальевичем взаимодействие в долгосрочной перспективе. Уже утверждены планы на период 2025-2030 годов. Работы предстоит много», - подытожил губернатор.