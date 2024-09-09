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Политика

В избиркоме назвали итоговую явку на выборах в Пензе

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Явка на выборы депутатов Пензенской городской думы составила 29,3%, свои голоса отдали 114 699 человек. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили PenzaInform.ru в областном избиркоме.

Для сравнения: на предыдущих выборах, которые проходили в 2019 году, явка была 30,78% (124 362 человека).

По словам председателя регионального избиркома Александра Синюкова, происшествий, повлиявших на ход волеизъявления граждан, зафиксировано не было.

В 2024-м выборы проходили 6-8 сентября. Предварительные результаты таковы: «Единая Россия» набрала 75 344 голоса (65,83%), КПРФ - 10 138 (8,86%), ЛДПР - 7 189 (6,28%), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 6 548 (5,72%), партия «Новые люди» - 6 302 (5,51%), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 4 563 (3,99%), «Коммунистическая партия Коммунисты России» - 1 346 (1,18%), РЭП «Зеленые» - 1 173 (1,02%).

Кто лидирует в одномандатных округах, можно посмотреть здесь.

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