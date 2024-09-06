В Пензе начались трехдневные выборы депутатов городской думы

06.09.2024 | 09:10

В пятницу, 6 сентября, в 8:00 в Пензе открылись избирательные участки, на которых идет голосование за кандидатов в депутаты городской думы VIII созыва.

Пензенцам предстоит выбрать 35 депутатов, из них 25 - по одномандатным избирательным округам, 10 - по партийным спискам.

Выборы в областном центре будут проходить 3 дня - 6, 7 и 8 сентября. 223 участковые избирательные комиссии будут работать с 8:00 до 20:00.

Депутатов в органы местного самоуправления, помимо Пензы, будут избирать еще в 2 городах - Заречном и Кузнецке. Также пройдут выборы в собрание представителей Пензенского района - самого крупного в области.

В Камешкирском, Лопатинском и Спасском районах состоятся дополнительные выборы депутатов собраний представителей.

Всего в голосовании будут участвовать жители 23 городских и 262 сельских поселений.

В Заречном выборы однодневные - 8 сентября. На прочих территориях голосование будет проходить 2 дня - 7 и 8 сентября.