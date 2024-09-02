02.09.2024 | 18:08

Бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева лишили ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью».

Соответствующее распоряжение в понедельник, 2 сентября, подписал действующий глава региона Олег Мельниченко.

Белозерцев был награжден орденом в 2015 году, когда занимал пост председателя областного Законодательного собрания.

Кроме того, отдельным указом Иван Белозерцев лишен почетной грамоты и благодарности губернатора, выданных в 2003 году, когда этот пост занимал Василий Бочкарев. Тогда сам Белозерцев был начальником 3-го отдела кадров и учета офицеров запаса регионального военного комиссариата.

Решения приняты «в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда», говорится в документе.

25 января 2024 года Ивана Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки на сумму свыше 30 млн рублей от основателя ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и генерального директора компании «Фармация» (на тот момент) Антона Колоскова. Деньги главе региона полагались за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения области.

Приговор суда, который вступил в силу 30 августа, также предполагает штраф в размере свыше 450 млн рублей и лишение наград и орденов.