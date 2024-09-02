Сетевое издание|18+|Понедельник|2 сен 2024|19:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

Ивана Белозерцева лишили ордена за заслуги перед Пензенской областью

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева лишили ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью».

Соответствующее распоряжение в понедельник, 2 сентября, подписал действующий глава региона Олег Мельниченко.

Белозерцев был награжден орденом в 2015 году, когда занимал пост председателя областного Законодательного собрания.

Кроме того, отдельным указом Иван Белозерцев лишен почетной грамоты и благодарности губернатора, выданных в 2003 году, когда этот пост занимал Василий Бочкарев. Тогда сам Белозерцев был начальником 3-го отдела кадров и учета офицеров запаса регионального военного комиссариата.

Решения приняты «в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда», говорится в документе.

25 января 2024 года Ивана Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки на сумму свыше 30 млн рублей от основателя ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и генерального директора компании «Фармация» (на тот момент) Антона Колоскова. Деньги главе региона полагались за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения области.

Приговор суда, который вступил в силу 30 августа, также предполагает штраф в размере свыше 450 млн рублей и лишение наград и орденов.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте