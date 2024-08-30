Приговор экс-губернатору Ивану Белозерцеву вступил в силу

30.08.2024 | 16:15

В пятницу, 30 августа, в Московском городском суде завершилось рассмотрение апелляционной жалобы бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а также основателя ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля и еще 4 человек на приговор нижестоящей инстанции.

25 января Измайловский районный суд Москвы признал Ивана Белозерцева виновным в получении взятки на сумму свыше 30 млн рублей от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и генерального директора компании «Фармация» (на тот момент) Антона Колоскова. Деньги главе региона полагались за покровительство компании «Биотэк» при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения области. Посредниками стали родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков.

Ивана Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы, Бориса Шпигеля - к 11 годам заключения в колонии строгого режима. Обоим назначен штраф в размере свыше 450 млн рублей.

Евгении Шпигель назначили наказание в виде 8,5 года колонии общего режима и штрафа в размере более 150 млн рублей, Антону Колоскову - 8,5 года колонии строгого режима и штрафа в размере более 60 млн, Федотову и Маркову - по 7,5 года колонии строгого режима.

Московский городской суд начал рассмотрение апелляционных жалоб, поданных адвокатами, 16 августа. Тогда заседание продлилось 6 часов и было прекращено из-за ограничения времени, которое действует для Бориса Шпигеля.

Процесс продолжился 23-го числа, но также не завершился вынесением решения. Процедуру отложили на 30 августа. На этот раз точки над i расставлены.

«Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения», - сообщили в Мосгорсуде.