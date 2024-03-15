В Пензенской области подвели итоги первого дня голосования

15.03.2024 | 20:59

На 20:00 пятницы, 15 марта, в Пензенской области явка на выборы Президента России составила 39,94%, проголосовали 397 785 человек.

Об этом председатель региональной избирательной комиссии Александр Синюков сообщил, подводя итоги первого дня голосования.

Выборы главы государства продолжатся также 16 и 17 марта. Избирательные участки - их в регионе 978 - открыты с 8:00 до 20:00. Чтобы проголосовать, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

На 1 января 2024 года численность избирателей в регионе составила 1,014 млн человек. В голосовании намерены принять участие 80%.

Для тех, кто не знает, где находится их избирательный участок, инструкция размещена здесь.