Глава Кузнецка о приеме на работу: Кто не служил, пускай не приходит

05.02.2024 | 14:51

В Кузнецке отныне при приеме на работу в администрацию будут учитывать, служил мужчина в армии или нет. С такой инициативой выступил глава города Сергей Златогорский на совещании в понедельник, 5 февраля.

Он сообщил собравшимся о кадровых изменениях в органе местного самоуправления: утверждении Рината Акчурина в должности начальника отдела городского хозяйства по итогам открытого конкурса.

«Этим назначением мы завершили формирование нашего коммунального сектора. Надеюсь, что все будет получаться. У него определенный жизненный опыт есть, образование соответствующее, срочную службу отслужил.

Кстати, вы когда будете конкурсы проводить и там будут заявляться мужчины: те, кто не служил, пускай не приходят. Мне надо, чтобы здесь работали те, кто, если что, и за Родину может и так далее. А после СВО еще и ребят с СВО будем брать на работу, когда они вернутся сюда. Как сказал президент, элиту надо формировать из тех, кто за Родину, а не из тех, кто по заграницам или где-то еще», - высказался Сергей Златогорский.

Он также сообщил об уходе с поста заместителя главы администрации по социальным вопросам Ивана Малкина. Кандидата на его место будут также утверждать на основе открытого конкурса в апреле.