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Политика

Проголосовать на выборах президента смогут 1,014 млн жителей региона

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В Пензенской области проголосовать на выборах Президента РФ, которые состоятся в марте, смогут 1,014 млн человек. Такова численность избирателей на территории региона на 1 января 2024 года, по данным местного избиркома.

Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта. «Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным. Впервые оно применялось во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ», - пояснила ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова.

24 января ЦИК России утвердила форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах Президента РФ.

«В бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавитном порядке. Текст - только на одной стороне бюллетеня. Части бюллетеня, отведенные каждому зарегистрированному кандидату, должны быть одинаковыми по площади.

Бюллетень печатают на белой бумаге с фоновой защитной сеткой зеленого цвета на лицевой стороне», - сообщается в телеграм-канале ЦИК.

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