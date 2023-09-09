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Политика

В четырех районах Пензенской области выбирают депутатов

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В субботу, 9 сентября, в четырех районах Пензенской области проходит первый день выборов в собрания представителей.

В Каменском районе избирают депутата по округу № 6, в Сердобском – по округу № 2, в Сосновоборском – по округам № 4 и 14, в Белинском районе – по округу № 7.

Также в Сердобске голосуют за депутатов собрания представителей города по округам № 9 и 18.

Как сообщили в избирательной комиссии Пензенской области, участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

Выборы продлятся два дня и завершатся в воскресенье, 10 сентября.

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