Вадим Супиков принял участие в акции «Собери ребенка в школу»

02.08.2023 | 19:36

В среду, 2 августа, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков принял участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу».

Она проводится ежегодно при поддержке губернатора Олега Мельниченко и депутатов Законодательного собрания.

«Оказывается помощь многодетным семьям, малообеспеченным и, в первую очередь, семьям, где есть первоклассники. Помогаем приобретать школьные принадлежности, школьную и спортивную форму», - отметил Вадим Супиков.

Парламентарий передал наборы для первоклассников семьям, проживающим в избирательном округе №1. Мероприятие состоялось в Центре социальной помощи семье и детям Железнодорожного района.

Обращаясь к ребятам, депутат пожелал им успехов в их первом учебном году.

«Для вас начнется школьная жизнь. Вы под руководством учителей и при поддержке ваших родителей будете получать новые знания и умения. Остается совсем немного времени до праздника - Дня знаний. Пусть он станет для вас незабываемым. А наши подарки доставят вам радость и помогут учиться на хорошо и отлично», - сказал Вадим Супиков.