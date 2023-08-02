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Политика

Вадим Супиков принял участие в акции «Собери ребенка в школу»

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В среду, 2 августа, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков принял участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу».

Она проводится ежегодно при поддержке губернатора Олега Мельниченко и депутатов Законодательного собрания.

«Оказывается помощь многодетным семьям, малообеспеченным и, в первую очередь, семьям, где есть первоклассники. Помогаем приобретать школьные принадлежности, школьную и спортивную форму», - отметил Вадим Супиков.

Парламентарий передал наборы для первоклассников семьям, проживающим в избирательном округе №1. Мероприятие состоялось в Центре социальной помощи семье и детям Железнодорожного района.

Обращаясь к ребятам, депутат пожелал им успехов в их первом учебном году.

«Для вас начнется школьная жизнь. Вы под руководством учителей и при поддержке ваших родителей будете получать новые знания и умения. Остается совсем немного времени до праздника - Дня знаний. Пусть он станет для вас незабываемым. А наши подарки доставят вам радость и помогут учиться на хорошо и отлично», - сказал Вадим Супиков.

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Источник — фото zspo.ru
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