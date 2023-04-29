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Политика

Вадим Супиков: Мы готовы к работе по заданным президентом направлениям

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Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков прокомментировал основные тезисы, с которыми выступил Президент РФ Владимир Путин на Совете законодателей РФ в пятницу, 28 апреля.

Традиционная встреча главы государства с сенаторами РФ, депутатами Государственной думы, членами Правительства РФ, руководителями законодательных органов субъектов РФ состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге и была приурочена ко Дню российского парламентаризма.

Президент России поздравил законодателей с профессиональным праздником и поблагодарил за результативную работу по созданию прочного фундамента для повышения качества жизни людей, эффективного социально-экономического развития, укрепления безопасности нашей страны.

«Безусловными приоритетами» назвал президент рост благосостояния народа, а также достижение суверенитета во всех сферах: в экономике, внешней и внутренней политике, науке, образовании, «донастройку» уже созданных механизмов. На это направлена законотворческая деятельность депутатов всех уровней. В каждом регионе, и Пензенская область не исключение, соблюдение социальных обязательств перед гражданами и поддержка местных производителей - первоочередные задачи», - подчеркнул спикер регионального парламента.

Вадим Супиков отметил, что парламентская дипломатия, на значении которой сделал акцент глава государства, в современных условиях получила новый импульс развития.

«Заключаемые межрегиональные и международные соглашения формируют правовое поле для выстраивания надежных партнерских отношений. Соответствующий договор готовится к подписанию между Законодательным собранием Пензенской области и Брестским областным советом депутатов (Республика Беларусь)», - конкретизировал он.

«Владимир Владимирович нацелил участников встречи на проработку нового пакета мер по всесторонней поддержке участников спецоперации и их семей, а также вопросов обеспечения СВО, занимающих центральное место в парламентской повестке. Нам предстоит большая консолидированная работа по обозначенным президентом направлениям, и мы к ней готовы», - резюмировал Вадим Супиков.

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Источник — фото duma.gov.ru
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