В Заксобре обсудили важные вопросы с сенаторами Совфеда

18.04.2023 | 15:09

Во вторник, 18 апреля, в Законодательном собрании Пензенской области принимали делегацию Совета Федерации ФС РФ, которую возглавил председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

В рабочей встрече приняли участие губернатор Олег Мельниченко, спикер регионального парламента Вадим Супиков, его заместители, руководители профильных комитетов и представители областного правительства.

Мероприятие открыл глава региона, который напомнил, что Сурский край - это «надежный тыл как в годы Великой Отечественной войны, так и в нынешней ситуации». «Самое ценное, что у нас есть, - это человеческий потенциал, это ключевая точка нашего роста и наша гордость», - подчеркнул он.

Вадим Супиков изложил основные приоритеты в законотворческой деятельности: оказание социальной помощи гражданам, в первую очередь участникам СВО и членам их семей, а также поддержка местных производителей.

Он поблагодарил Совет Федерации за оказанное содействие в решении важнейших вопросов развития Пензенской области и сотрудничество, позволившее реализовать ряд перспективных проектов: ввести в эксплуатацию детскую поликлинику в селе Засечном на 500 посещений, начать строительство лабораторно-диагностического корпуса областного онкодиспансера и школы в селе Большой Вьяс, реконструировать планетарий.

«Благодаря спикеру Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко и главе региона Олегу Владимировичу Мельниченко в Городе Спутнике уже в текущем году планируется сдать в эксплуатацию школу на 2 425 мест, которая станет одной из самых крупных в ПФО», - сообщил Вадим Супиков.

Вячеслав Тимченко в свою очередь отметил, что цель поездки сенаторов в Пензенскую область не просто провести мониторинг, но установить «узкие места» с тем, чтобы донастроить механизм поддержки бизнеса в балансе с защитой прав и свобод граждан.

Стороны обсудили проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», аспекты создания одноуровневой системы организации МСУ.

По мнению главы комитета верхней палаты, наиболее острая проблема - финансирование переданных органам местного самоуправления государственных полномочий и полномочий субъекта РФ, свою роль также играет несоразмерность бюджетов небольших муниципалитетов и мегаполисов.

Кроме того, были рассмотрены вопросы, касающиеся эффективности мер поддержки малого и среднего предпринимательства, сотрудничества с крупными ретейлерами, природоохранных практик, устранения правовых пробелов в процедуре ликвидации несанкционированных свалок в лесах, защиты прав потребителей, развития потребкооперации, обеспечения лесопожарной безопасности, обращения с животными без владельцев.

«Состоялся конструктивный и важный разговор, который позволит в дальнейшем продолжать совместную работу по совершенствованию федерального и регионального законодательства. Наше дело - общее, в интересах всех жителей Пензенской области и Российской Федерации», - подытожил Вадим Супиков.