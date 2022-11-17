Юрий Моисеев остался во главе администрации Неверкинского района

17.11.2022 | 16:11

В четверг, 17 ноября, Юрий Моисеев переназначен главой администрации Неверкинского района Пензенской области. На сессии cобрания представителей района пятого созыва его кандидатуру поддержали единогласно.

Юрий Владимирович Моисеев родился в 1964 года в Балтайском районе Саратовской области. Имеет два высших образования. В 1996 году его избрали депутатом районного собрания Балтайского района, в 1998-м - главой администрации объединенного муниципального образования Балтайского района.

С июля 2002 года Юрий Моисеев занимал должность вице-губернатора Саратовской области, I заместителя председателя правительства Саратовской области. Потом был директором ФГУ «Государственная заводская конюшня «Саратовская» с ипподромом», затем руководил коммерческими фирмами.

21 сентября 2011 года Моисеев был назначен главой администрации Неверкинского района Пензенской области.

В Иссинском районе на должность руководителя администрации переизбрали Николая Аргаткина. В Мокшанском районе сохранил пост Николай Тихомиров. В Малосердобинском руководителем остался Иван Кирюхин. В Вадинском переназначили Михаила Буслаева.