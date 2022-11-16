Политика

В Иссинском районе назначили главу администрации

В Иссинском районе на должность руководителя администрации избрали Николая Аргаткина. Во вторник, 15 ноября, его кандидатуру единогласно поддержали депутаты собрания представителей.

Как сообщили в районной администрации, глава района Владимир Денисов поздравил Николая Аргаткина, пожелал ему здоровья и успехов в предстоящей работе.

15-го числа в Мокшанском районе также определились с выбором руководителя администрации. Им стал Николай Тихомиров.

14 ноября итоги конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации подвели в Малосердобинском районе. Руководителем переизбрали Ивана Кирюхина.

11-го числа переназначили главу администрации Вадинского района. Им остался Михаил Буслаев.

Источник — фото issa.pnzreg.ru
