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Политика

В Пензенской области проголосовали уже 424 тысячи избирателей

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В Пензенской области на 12:00 воскресенья, 11 сентября, в выборах депутатов регионального Заксобра поучаствовали уже 41,38% избирателей. Это 424 тыс. 814 человек.

Такую информацию обнародовала региональная избирательная комиссия.

Голосование проходит на 1 032 участках. Они открыты с 8:00 до 20:00. После завершения голосования комиссии приступят к подведению итогов. Предварительные результаты появятся утром 12-го числа.

Своих кандидатов выдвинули шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Также пензенцы отдают голоса за кандидатов по одномандатным избирательным округам (всего их 18).

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Опять старые грабли?

Не помогут вам никакие выборы, если у вас голова только шапку носить!

Страна рабов, страна "господ"!

Гость||

Нравится видать людям, пресмыкаться и чинуш кормить! Да уж, "великая" держава...

Гость||

А как там брежнев, ЛИДирует? Народ переживает за его обеспеченную старость.

Гость||

Вбросы как в бессоновке будут?А сколько не выявили тогда

Гость||

Голосоваки дружно подмахивают. Молосы!

Гость||

Этот режим спасают только бюджетники!


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