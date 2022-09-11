В Пензенской области проголосовали уже 424 тысячи избирателей

11.09.2022 | 12:27

В Пензенской области на 12:00 воскресенья, 11 сентября, в выборах депутатов регионального Заксобра поучаствовали уже 41,38% избирателей. Это 424 тыс. 814 человек.

Такую информацию обнародовала региональная избирательная комиссия.

Голосование проходит на 1 032 участках. Они открыты с 8:00 до 20:00. После завершения голосования комиссии приступят к подведению итогов. Предварительные результаты появятся утром 12-го числа.

Своих кандидатов выдвинули шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Также пензенцы отдают голоса за кандидатов по одномандатным избирательным округам (всего их 18).