Самая высокая активность на выборах отмечается в Кузнецке

10.09.2022 | 18:09

«Экватор» пройден. Пензенцы вновь продемонстрировали активность и небезразличие к происходящим в регионе политическим процессам. Это показала явка избирателей по состоянию на 15:00 второго дня голосования за кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области.

«В абсолютной величине - более 315,5 тысячи человек, что в процентном отношении составляет 30,75. По сравнению с прошлым годом, когда проводили выборы губернатора Пензенской области и депутатов Государственной думы РФ, на то же время отчетная явка была чуть выше», - сообщил председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков.

Традиционно, в том числе и на этих выборах, жители сельских районов и поселений голосуют гораздо активнее, чем представители крупных населенных пунктов, таких как Пенза. Но есть исключения.

«Отличается на сегодняшний день город Кузнецк. Там активность выше, довольно-таки серьезная политическая борьба - это в рамках правового поля, это нормально, потому что участвуют и политические партии, и кандидаты. Идет борьба за избирателя и за получение своих процентов и мандатов», - отметил Александр Синюков.

В 2022 году голосование за кандидатов в депутаты областного Заксобра проходит в течение трех дней - 9, 10 и 11 сентября. Предмет конкуренции - 36 кресел народных избранников.