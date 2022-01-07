Политика

Директор одной из пензенских школ покинул свой пост 1 января

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Директор пензенской школы № 58 имени Г. В. Мясникова Дмитрий Филяев покинул свой пост. Об этом он сообщил сетевому изданию «ПензаИнформ» в пятницу, 7 января.

«Последний день в должности был 31 декабря. Покинул пост потому, что 30 октября был избран первым секретарем обкома КПРФ и совмещать не представлялось возможным», - объяснил он.

Дмитрий Филяев уточнил, что в настоящее время обязанности руководителя образовательного учреждения исполняет Лариса Китаева, которая до того являлась заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

В 2021 году общественность обсуждала увольнение директоров двух других школ - № 71 и 77.

Руководитель 71-й оставил пост в ноябре после визита министра образования региона Алексея Комарова.

При проверке школы обнаружили нарушения требований СанПиН. На раздачу была подана грязная посуда, к моменту накрытия столов уже вовремя изъятая. Рядом с раздачей находился письменный стол заведующей производством, что недопустимо, а пищевые отходы хранились в баках без крышек.

Ко всему прочему Алексей Комаров обнаружил пыль на вытяжке над жарочными шкафами. Также его не удовлетворило состояние выхода из пищевого блока к месту выгрузки пищевых отходов - там было грязно.

«Это случилось с попустительства директора. Соответственно, директор принял для себя решение и оставил должность», - рассказала начальник управления образования Пензы Лилия Чащина.

Директор 77-й школы ушел в октябре. Основные претензии к нему были связаны со списанием продукции. После его увольнения приняли решение, что столовая уйдет на аутсорсинг.

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Гость||
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в добрый путь, с виду хороший человек, успехов ему!!!!!!!!

Гость||

Кресло прощай, обнял кресло, всплакнул и побрёл восвояси. Не ну там наверняка больше пообещали, так просто не сорвался бы.

Гость||

Не покинул,а пинка дали вдоль ванищи

Гость||

А Камнев, будучи первым секретарём пензенского обкома КПРФ, говорил, что ничего за это не получает. Врал?

Гость||

почему врал? Истину молвил. Это ж коммунисты, они противники материальных благ. Им не нужны деньги. Они люди идейные.

Гость||

Бездельники обкомовские за зданием на Кирова, 24б, шашлыки жарят на закуску. "Комсомольцы" тоже пьянствуют и развратничают.

Гость||

Гость писал(a):

Бездельники обкомовские за зданием на Кирова, 24б, шашлыки жарят на закуску. "Комсомольцы" тоже пьянствуют и развратничают.
С "Единой России" чтоль?

Гость||

Гость писал(а):

> почему врал? Истину молвил. Это ж коммунисты, они противники материальных

> благ. Им не нужны деньги. Они люди идейные.

"Идейный" Филяев несколько лет как "прихватизировал" обкомовский автомобиль для личных целей.

Имя: Гость
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