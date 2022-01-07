Директор одной из пензенских школ покинул свой пост 1 января

07.01.2022 | 12:52

Директор пензенской школы № 58 имени Г. В. Мясникова Дмитрий Филяев покинул свой пост. Об этом он сообщил сетевому изданию «ПензаИнформ» в пятницу, 7 января.

«Последний день в должности был 31 декабря. Покинул пост потому, что 30 октября был избран первым секретарем обкома КПРФ и совмещать не представлялось возможным», - объяснил он.

Дмитрий Филяев уточнил, что в настоящее время обязанности руководителя образовательного учреждения исполняет Лариса Китаева, которая до того являлась заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

В 2021 году общественность обсуждала увольнение директоров двух других школ - № 71 и 77.

Руководитель 71-й оставил пост в ноябре после визита министра образования региона Алексея Комарова.

При проверке школы обнаружили нарушения требований СанПиН. На раздачу была подана грязная посуда, к моменту накрытия столов уже вовремя изъятая. Рядом с раздачей находился письменный стол заведующей производством, что недопустимо, а пищевые отходы хранились в баках без крышек.

Ко всему прочему Алексей Комаров обнаружил пыль на вытяжке над жарочными шкафами. Также его не удовлетворило состояние выхода из пищевого блока к месту выгрузки пищевых отходов - там было грязно.

«Это случилось с попустительства директора. Соответственно, директор принял для себя решение и оставил должность», - рассказала начальник управления образования Пензы Лилия Чащина.

Директор 77-й школы ушел в октябре. Основные претензии к нему были связаны со списанием продукции. После его увольнения приняли решение, что столовая уйдет на аутсорсинг.