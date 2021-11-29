Губернатор назвал фамилии заместителей министра образования

В Пензенской области назначены два заместителя министра образования. Об этом сообщил на планерке в понедельник, 29 ноября, губернатор Олег Мельниченко.
«На должность заместителя министра образования назначен Щеткин Игорь Михайлович. Игорь Михайлович работал в системе образования очень давно. Сам он из Омской области. Прошу любить и жаловать», - уточнил глава региона.
Еще одним заместителем министра образования назначена Гузяль Баткаева (она избавилась от приставки «врио»). Баткаева руководила ведомством в период с сентября 2012 по январь 2013 года.
«Гузяль Искандеровну вы все знаете», - подчеркнул губернатор.
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Пример «работы» Баткаевой: