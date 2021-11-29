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Политика

Губернатор назвал фамилии заместителей министра образования

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В Пензенской области назначены два заместителя министра образования. Об этом сообщил на планерке в понедельник, 29 ноября, губернатор Олег Мельниченко.

«На должность заместителя министра образования назначен Щеткин Игорь Михайлович. Игорь Михайлович работал в системе образования очень давно. Сам он из Омской области. Прошу любить и жаловать», - уточнил глава региона.

Еще одним заместителем министра образования назначена Гузяль Баткаева (она избавилась от приставки «врио»). Баткаева руководила ведомством в период с сентября 2012 по январь 2013 года.

«Гузяль Искандеровну вы все знаете», - подчеркнул губернатор.

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Гость||

Пример «работы» Баткаевой:

https://www.penzainform.ru/questions/social/mozhno_li_provesti_dlya_shkolnikov_penzenskoj_oblasti_1_sentyabrya_urok_protiv_kureniya_3d93.html

Гость||

Щеткин Игорь Михайлович - брат бывшего начальника УМВД по Пензенской области?

Гость||

Её временно ставят

Гость||

Какая разница вам кто кого и куда назначит.Смешные.Живите просто,не обращайтесь внимания.

Гость||

Все надеются на изменение и улучшение. А зря.

Гость||

А на фото это Олег или Игорь я не пойму

Гость||

Зачем маленькой области аж 4 замистителя министра? Там же куча управлений со своими начальниками и замами. Раньше 2 было и справлялись. Ну куда столько?

Гость||

хорошо если это во благо.....

Гость||

Во благо семей. Конечно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Игорь Михайлович работал в системе образования очень давно.
и как это понимать, те вобще не смыслит, что к чему ?? не профессионал что ли ))))

Гость||

Раздувает штат

Гость||

Важные...раздутые...

Гость||

Баткаева в своё время накрутила делов, министру пришлось уйти. А её опять тянут.

Гость||

Хорошо тянут, прямо натягивают...

Гость||

Опять очередной залетный «почвовед» с казачьим «дипломом»?

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Имя: Гость
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