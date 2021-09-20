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Политика

В Пензенской области обработали более 99% протоколов УИК

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В Пензенской области завершается подсчет голосов, отданных жителями региона за кандидатов в депутаты Государственной Думы и на пост губернатора.

По данным на 6:20, обработано более 99% протоколов участковых избирательных комиссий.

Наибольшее число голосов набрал Олег Мельниченко - 72,42% (его поддержали 423 289 человек), далее - Олег Шаляпин - 12,32% (72 007 голосов), затем Алексей Шпагин (5,68% (33 220), Александр Васильев (5,65%, 33 042) и Петр Чугай (2,31%, 13 493).

На выборах в Государственную Думу восьмого созыва первое место занимает «Единая Россия» (56,26%), второе - КПРФ (17,23%), третье - ЛДПР (7,49%), четвертое - «Справедливая Россия - За правду» (6,1%), пятое - «Новые люди» (4,87%), шестое - «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (2,25%), седьмое - «Коммунисты России» (1,3%). Другие партии набрали менее 1% голосов.

В 146-м одномандатном округе побеждает Игорь Руденский (60,44%), на втором месте Алексей Иванов (15,11%), на третьем - Павел Куликов (5,15%). Затем идут Андрей Абрамов (4,38%), Сергей Новиков (4,27%) и Антон Юрченко (4,01%).

В 147-м округ на первой строчке Александр Самокутяев (53,%), второе место занимает Александр Трутнев (16,95%), третье - Алексей Шпагин (10,42%). У Андрея Рекаева 5,69% голосов, у Игоря Никитенко - 5,48%, у Кирилла Метальникова - 4,37%.

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Гость||

Ни за что не поверю, что за того, кто голосовал за повышение пенсионного возраста, отдали свои голоса 72,42% избирателей!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

423 289 человек
и это

penzainform.ru писал(a):

72,42%

Гость||

И почему области не везет с губернаторами?????

Гость||

На..бали как котов

Гость||

Ахахаха!))

ВЫ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ЭТО!!!

Гость||

Что для Пензы сделал Руденский ?

Гость||

И что такого сделал для области Олежик кроме как протирал штанцы в СФ для области что бы за него проголосовалиГость писал(a):

423 289 человек
????

Гость||

Ржу над вами в голосину, глупомордые идиоты.

Гость||

Голосовалки подсчеталки поздровлялки присягалки снова поздровлялки главное нищета гарантирована.

Гость||

Ничего нового....только неплохо бы проверить списки избирателей, а не только бюллетени пересчитывать

Гость||

Насмешили. Учителя в квартиры аж врывались в Засечном.

Гость||

За единую россию вбросили? Да вы чтоооооооо!?

Гость||

Видать, ворьё ещё не все деньги у народа отобрало, раз снова победило

Гость||

Но вопрос остается почему не разогнали областной местничковый избирком который с компрометировал себя сбросом бюллетеней на голосовалках в 2020??????? и снова что то там считает

Гость||

Ну вот теперь стоимость проезда у вас будет 82 рубля.

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Имя: Гость
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