В Пензенской области обработали более 99% протоколов УИК

20.09.2021 | 06:32

В Пензенской области завершается подсчет голосов, отданных жителями региона за кандидатов в депутаты Государственной Думы и на пост губернатора.

По данным на 6:20, обработано более 99% протоколов участковых избирательных комиссий.

Наибольшее число голосов набрал Олег Мельниченко - 72,42% (его поддержали 423 289 человек), далее - Олег Шаляпин - 12,32% (72 007 голосов), затем Алексей Шпагин (5,68% (33 220), Александр Васильев (5,65%, 33 042) и Петр Чугай (2,31%, 13 493).

На выборах в Государственную Думу восьмого созыва первое место занимает «Единая Россия» (56,26%), второе - КПРФ (17,23%), третье - ЛДПР (7,49%), четвертое - «Справедливая Россия - За правду» (6,1%), пятое - «Новые люди» (4,87%), шестое - «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (2,25%), седьмое - «Коммунисты России» (1,3%). Другие партии набрали менее 1% голосов.

В 146-м одномандатном округе побеждает Игорь Руденский (60,44%), на втором месте Алексей Иванов (15,11%), на третьем - Павел Куликов (5,15%). Затем идут Андрей Абрамов (4,38%), Сергей Новиков (4,27%) и Антон Юрченко (4,01%).

В 147-м округ на первой строчке Александр Самокутяев (53,%), второе место занимает Александр Трутнев (16,95%), третье - Алексей Шпагин (10,42%). У Андрея Рекаева 5,69% голосов, у Игоря Никитенко - 5,48%, у Кирилла Метальникова - 4,37%.