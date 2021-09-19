В области на утро воскресенья явка на выборы составила менее 50%

19.09.2021 | 10:43

В воскресенье, 19 сентября, на 10:00 явка избирателей на голосование в Пензенской области составила 41,78%.

Об этом сообщается в Twitter регионального избиркома.

Ранее стало известно, что лидером по явке избирателей был Кузнецкий район. На 20:00 18 сентября свой выбор там сделали 58,86% внесенных в списки граждан. В Пензе Первомайский район опередил все остальные с 28,9% проголосовавших жителей.

19 сентября стартовал последний день голосования. В Пензенской области действует 1 067 избирательных участков. Жители ряда районов выбирают не только губернатора и депутатов Госдумы, но и депутатов собраний представителей.