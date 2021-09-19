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Политика

В области на утро воскресенья явка на выборы составила менее 50%

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В воскресенье, 19 сентября, на 10:00 явка избирателей на голосование в Пензенской области составила 41,78%.

Об этом сообщается в Twitter регионального избиркома.

Ранее стало известно, что лидером по явке избирателей был Кузнецкий район. На 20:00 18 сентября свой выбор там сделали 58,86% внесенных в списки граждан. В Пензе Первомайский район опередил все остальные с 28,9% проголосовавших жителей.

19 сентября стартовал последний день голосования. В Пензенской области действует 1 067 избирательных участков. Жители ряда районов выбирают не только губернатора и депутатов Госдумы, но и депутатов собраний представителей.

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Гость||

Странно, по каналу "Россия" показывают процент явки 32,9. Правда на 18.09. Но думаю что эти цифры ближе к правде.

Гость||

это всё враньё, для лохов эти цифры

Гость||

11.57, чему удивляться, большинство сидит на попе ровно и ждут, когда за них проголосуют. Потом только ныть не надо, что жизнь не устраивает и живем плохо. Сами виноваты, лохи пассивные, не жалко вас. Так вам и надо.

Гость||

Гость писал(a):

11.57, чему удивляться, большинство сидит на попе ровно и ждут, когда за них проголосуют. Потом только ныть не надо, что жизнь не устраивает и живем плохо. Сами виноваты, лохи пассивные, не жалко вас. Так вам и надо.
лох активный вылез

ну голосуй иди !!! ЗА кого ты в этом лохотроне голосовать собрался? за лучшую жизнь ? в билюТЕНИ нет такой графы

Гость||

Рано ещё идти. Часиков в 6-7 пройду проголосую за любую из парламентских партий, лишь бы тем, кто украл у меня пенсию меньше мест досталось

Гость||

Гость писал(a):

Рано ещё идти.
А в чем разница?

Гость||

Хочу посмотреть на кооуняг, когда они сначала порадуются, когда им барда больше привалит их избирательного фонда. А потом за жопу схватятся, когда их за кукан едросовские сыкловики брать будут. Им ёж-рыба проигрыша не простят , грызть будут , чтоб не повадно было языком молоть

Гость||

12.39 хочу проверить есть у меня склероз, может уже проголосовали и забыли

Гость||

Заодно посмотрю как я расписываюсь когда голосую

Гость||

Интересный может получиться контент для так-тока

Гость||

12:40, аааааа, а я думал дважды голосуешь, сначала урну с участка дождешься дома, а потом бегом сразу на участок, еще раз проголосовать. Если вдруг все же склероз.)

Гость||

Жаль нет электронного в Пензе я бы на каждом участке голосонул в атероскреротическом угаре

Гость||

Дома? Чтоб мне заразу всякие привитые притащили? Нет уж , спасибо

Имя: Гость
Комментарий:

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