В области на утро воскресенья явка на выборы составила менее 50%

В воскресенье, 19 сентября, на 10:00 явка избирателей на голосование в Пензенской области составила 41,78%.
Об этом сообщается в Twitter регионального избиркома.
Ранее стало известно, что лидером по явке избирателей был Кузнецкий район. На 20:00 18 сентября свой выбор там сделали 58,86% внесенных в списки граждан. В Пензе Первомайский район опередил все остальные с 28,9% проголосовавших жителей.
19 сентября стартовал последний день голосования. В Пензенской области действует 1 067 избирательных участков. Жители ряда районов выбирают не только губернатора и депутатов Госдумы, но и депутатов собраний представителей.
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Странно, по каналу "Россия" показывают процент явки 32,9. Правда на 18.09. Но думаю что эти цифры ближе к правде.