В областном избиркоме подвели итоги второго дня голосования

18.09.2021 | 21:35

В субботу, 18 сентября, в 20:00 завершился второй день голосования жителей Пензенской области на выборах депутатов Госдумы, губернатора региона, а в ряде районов - депутатов собраний представителей.

По итогам двух дней явка жителей Пензенской области на избирательные участки в целом по региону составила 39,68%.

В Железнодорожном районе Пензы проголосовали 26,69% избирателей, в Октябрьском - 26,42%, в Первомайском - 28,9%, в Ленинском - 26,54%.

В Заречном явка составила 32,87%, в Кузнецке - 41,01%.

В Кузнецком районе на участки пришли 58,86% внесенных в списки, в Лопатинском - 60,96%, в Неверкинском - 61,12%, в Малосердобинском - 50,29%, в Бековском - 54,27%, в Сердобском - 50,18%, в Колышлейском - 55,16%, в Тамалинском - 60,08%, в Белинском- 48,58%, в Земетчинском - 52,89%, в Пачелмском - 44,57%, в Вадинском - 61,8%, в Спасском - 56,91%, в Наровчатском - 57,54%, в Нижнеломовском - 51,85%, в Иссинском -53,29%, в Лунинском - 51,22%, в Никольском - 60,86%, в Бессоновском - 46,52%, в Городищенском - 52,39%, в Сосновоборском - 58,23%.

Самая высокая явка наблюдается в Камешкирском (69,03%), Башмаковском (64,13%) и Шемышейском (63,14%) районах.

Ниже всего явка в Пензенском (32,56%), Каменском (33,33%) и в Мокшанском (41,67%) районах области.

Воскресенье, 19 сентября, станет завершающим днем голосования. 1 067 избирательных участков откроются в 8:00 и завершат работу в 20:00.