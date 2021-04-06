В финансовом отчете Белозерцева не нашли денег от Шпигеля

06.04.2021 | 20:11

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, будучи кандидатом на пост главы региона, не отчитывался в получении 20 млн руб. от экс-сенатора Бориса Шпигеля. Об этом сообщил портал «7х7» со ссылкой на заместителя председателя избиркома Алексея Климухина.

«Кандидат вправе использовать для агитации только те средства, которые поступили на его специальный избирательный счет. Передо мной лежит итоговый финансовый отчет [кандидата в губернаторы Ивана Белозерцева]. Нет там этих денег [Бориса Шпигеля]. Там в основном строительные организации, дорожники, сельское хозяйство», - цитирует Климухина «7х7».

В соответствии с законодательством кандидат имеет право оплачивать агитацию только средствами, поступившими на его специальный избирательный счет.

По словам Климухина, во время предвыборной кампании 2020 года на специальный счет Белозерцева поступило 47,7 млн руб. 25,005 млн внесла «Единая Россия», 22,69 млн - юридические лица и 60 тыс. - сам Белозерцев.

Взносы от физических лиц не поступали.

Следствие считает 20 млн руб., которые, предположительно, Шпигель и его супруга передали Белозерцеву летом 2020 года, взяткой за покровительство возглавляемой ими ГК «БИОТЭК». Адвокат экс-сенатора ранее говорила, что деньги предназначались для строительства в Пензенской области санатория.

Адвокат Белозерцева заявил, что его подзащитный действительно получил от Шпигеля 20 млн, но деньги предназначались для ведения избирательной кампании.