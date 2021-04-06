Политика

В финансовом отчете Белозерцева не нашли денег от Шпигеля

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Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, будучи кандидатом на пост главы региона, не отчитывался в получении 20 млн руб. от экс-сенатора Бориса Шпигеля. Об этом сообщил портал «7х7» со ссылкой на заместителя председателя избиркома Алексея Климухина.

«Кандидат вправе использовать для агитации только те средства, которые поступили на его специальный избирательный счет. Передо мной лежит итоговый финансовый отчет [кандидата в губернаторы Ивана Белозерцева]. Нет там этих денег [Бориса Шпигеля]. Там в основном строительные организации, дорожники, сельское хозяйство», - цитирует Климухина «7х7».

В соответствии с законодательством кандидат имеет право оплачивать агитацию только средствами, поступившими на его специальный избирательный счет.

По словам Климухина, во время предвыборной кампании 2020 года на специальный счет Белозерцева поступило 47,7 млн руб. 25,005 млн внесла «Единая Россия», 22,69 млн - юридические лица и 60 тыс. - сам Белозерцев.

Взносы от физических лиц не поступали.

Следствие считает 20 млн руб., которые, предположительно, Шпигель и его супруга передали Белозерцеву летом 2020 года, взяткой за покровительство возглавляемой ими ГК «БИОТЭК». Адвокат экс-сенатора ранее говорила, что деньги предназначались для строительства в Пензенской области санатория.

Адвокат Белозерцева заявил, что его подзащитный действительно получил от Шпигеля 20 млн, но деньги предназначались для ведения избирательной кампании.

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Источник — 7x7-journal.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Адвокат Белозерцева заявил, что его подзащитный действительно получил от Шпигеля 20 млн, но деньги предназначались для ведения избирательной кампании.
Таки вы не поняли, это же на следующую избирательную кампанию данные деньги предназначались!

Гость||

А откуда у него полмиллиарда наличными не рассказывал? Это наверно его доля от выручки транспортных компаний, которым он подарил за бюджетные деньги автобусы.

Гость||

Каким образом законными стали миллионные транши от явно заинтересованных в его избрании субъектов?

Гость||

Что то не понятно??? Откуда у Е Р такие деньги. Они что то производят или чем то торгуют.

Гость||

"Не отчитывался в получении 20 млн. рублей..." и получил эти 20 млн. рублей - это. как говорят в Одессе, две большие разницы.

Гость||

Гость писал(a):

А откуда у него полмиллиарда наличными не рассказывал?
Так от выборов остались...

Гость||

А пистолет откуда и зачем? Может быть, готовился к свержению конституционного строя?

Гость||

Ну избирательную комиссию, которая ему победу обеспечила, отблагодарил наверное

Гость||

С этим адвокатом он попадёт как Ефремов.

Гость||

Иван всё больше и больше погружается в пучину мздоимства и коррупции.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

20 млн руб., которые, предположительно, Шпигель и его супруга передали Белозерцеву
Уже предположительно..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Передо мной лежит итоговый финансовый отчет [кандидата в губернаторы Ивана Белозерцева]. Нет там этих денег [Бориса Шпигеля].
Зато эти деньги нашли в квартире Ивана.

Гость||

А отчет на пол миллиарда уже нарисовали?))) Хотя такое ни в какую декларацию не влезет, а ведь это на карманные расходы.

Гость||

Это америкосы забрали.. Откуда только номера телефонов берут.. Так именно сказал иван - бордюр

Гость||

Данила, выходи уже, подлый трус!

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Имя: Гость
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